Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп похвалил протестующих в Исламской Республике Иран за то, что они отказались топтать флаг США и вместо этого обошли его стороной. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Вот это да! Замечательные иранские протестующие отказались наступить или каким-либо образом очернить наш великий американский флаг. Его поставили на улицу, чтобы они растоптали его, и вместо этого они обошли вокруг него. Большой прогресс», — пишет Трамп.

Напомним, что в Исламской Республике Иран начались протесты после того, как власти официально признали свою ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет. В основном в протестах участвует молодежь и студенты. Звучат призывы к отставке высшего руководителя (рахбара) Ирана Али Хаменеи.

https://twitter.com/Mohamed_Obaidi/status/1216631951597228032

Ранее на своей странице в сети микроблогов Twitter Трамп опубликовал пост на фарси в поддержку протестующих Ирана.