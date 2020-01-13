Лондон, , 23:05 — REGNUM Полное разбирательство дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США начнётся в британском суде в феврале 2020 г., сообщает 13 января Reuters.

Соответствующее заявление было сделано в Вестминстерском магистратском суде 13 января. Очередное слушание, предшествующее рассмотрению дела по существу, состоится 23 января 2020 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти требуют у Британии выдачи Ассанжа. США обвиняют основателя WikiLeaks в разглашении секретной информации.

В британской тюрьме Белмарш он находится из-за неявки в суд (нарушил условия освобождения под залог). Защита Ассанжа указала в суде на то, что тюрьма нарушает права заключённого.

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