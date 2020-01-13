Лондон, , 22:47 — REGNUM Руководство британской тюрьмы Белмарш нарушает права Джулиана Ассанжа, заявил на суде 13 января адвокат основателя WikiLeaks Гарет Пирс, сообщает Reuters.

На судебном заседании по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Пирс заявил, что администрация тюрьмы не даёт Ассанжу достаточно времени для консультаций с юристами. В итоге дело затягивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лондоне у здания Вестминстерского магистратского суда 13 января прошла акция протеста против преследования основателя WikiLeaks.

Британская пресса сообщила, что Ассанж на суде молчал, но своим сторонникам, которые пришли поддержать его, выразил благодарность.

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