Бишкек, , 22:32 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о разделении должностей заведующего отделом информационной политики и пресс-секретаря главы государства. Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера сегодня, 13 января.

Также на базе отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента образованы два отдела — отдел мониторинга социального развития и отдел мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества.

Глава государства подписал указы о назначении Толгонай Стамалиевой — пресс-секретарем президента Киргизии; Наргизы Мансуровой — заведующей отделом информационной политики; Назгуль Ташпаевой — заведующей отделом мониторинга социального развития; Кудайбергена Базарбаева — заведующим отделом мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества.