Лондон, , 22:25 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на суде 13 января почти ничего не говорил, сообщает Republicworld.

Он назвал во время заседания суда только свои имя и дату рождения. Кроме того, он выразил признательность своим сторонникам, присутствующим на суде и потребовавшим свободы для Ассанжа.

Напомним, 13 января в Вестминстерском магистратском суде (Лондон) состоялись слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США.

Вашингтон требует выдачи журналиста. У здания суда в Лондоне сторонники Ассанжа провели акцию протеста, требуя, чтобы власти прекратили судебное преследование основателя WikiLeaks.

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