Лондон, , 22:11 — REGNUM Акцию протеста устроили в Лондоне противники судебного преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает 13 января Press Association.

Акция прошла в Лондоне в связи со слушаниями дела об экстрадиции Ассанжа в Вестминстерском магистратском суде. Протестующие собрались у здания суда.

Напомним, власти США требуют у Великобритании экстрадиции Ассанжа, и пока решение суда не вынесено, основатель WikiLeaks содержится в британской тюрьме Белмарш.

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