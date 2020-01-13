Киев, , 22:11 — REGNUM Сноса памятников «Легендарная Тачанка» и «Девушка в шинели» потребовал институт национальной памяти Украины от властей города Каховка в Херсонской области. Об этом 13 января сообщил в своём Facebook мэр Каховки Андрей Дяченко.

Как рассказал Дяченко, исполком города получил письмо от института национальной памяти Украины с жёстким требованием снести памятник «Легендарная Тачанка», так как он является самым масштабным памятником Херсонщины и является «символом коммунистического тоталитарного режима» и поэтому подлежит немедленной декоммунизации и демонтажу.

В связи с этим мэр Каховки заявил, что 16 января соберёт внеочередное заседание горсовета, чтобы защитить памятник, который является символом города. Дяченко выразил уверенность в том, что большинство жителей Каховки встанут на защиту памятника.

Кроме того, Дяченко отметил, что параллельно готовит обращение к президенту Украины, губернатору области Юрию Гусеву и нардепу Владимиру Иванову. По мнению мэра города, жители Каховки не простят, если администрация города позволит утилизировать памятник.

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