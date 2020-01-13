Душанбе, , 22:00 — REGNUM Лётно-тактическое учение прошли вертолётчики 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-центр Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе манёвров на полигоне Ляур, в которых были задействованы более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц вооружений и военной техники, были отработаны и бомбометание, а также пуски неуправляемых авиационных ракет.

«В ходе основного этапа учения экипажи вертолетов Ми-8 отработали переброску тактического десанта на горный хребет, а также огневое прикрытие танковых и мотострелковых подразделений, находящихся в наступлении и обороне. Получив от разведывательных групп координаты районов сосредоточений условного противника, лётчики применили 100-килограммовые осколочно-фугасные авиабомбы, а для поражения мишеней, имитирующих бронетехнику, использовали неуправляемые кумулятивно-осколочные и бронебойные ракеты», — сообщили в ЦВО.