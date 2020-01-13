Оттава, , 21:36 — REGNUM Всем представителям Канады, участвующим в расследовании гибели украинского Boeing под Тегераном, выданы визы для поездки в Иран, написал 13 января канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

Шампань «Все визы получены».

По его словам, канадские дипломаты и специалисты, которые будут помогать расследованию, прилетят в Тегеран 13 января.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе 8 января 2020 г. под Тегераном погибли 57 граждан Канады. В рамках расследования в Иран отправилась делегация канадцев, ожидая оформления виз в Турции.

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