Казань, , 21:35 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов назначил нового представителя республики в Узбекистане. Им стал Айдар Ахтареев, который ранее работал начальником отдела международных связей минпромторга региона, сообщили ИА REGNUM в правительстве Татарии.

Срок полномочий нового представителя республики составляет три года.

ИА REGNUM напоминает, ранее с 2006 года пост представителя Татарии занимал Рамиль Шакиров. Он был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий и выходом на пенсию.