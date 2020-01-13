Нью-Йорк, США, , 21:19 — REGNUM Переговоры по Ливии в Москве могут помочь успеху берлинской международной конференции по этой же теме, сообщил журналистам 13 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик «Все международные усилия по Ливии должны быть дополнением к берлинскому процессу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Москве 13 января обсуждался итоговый документ по перемирию в Ливии и что глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж одобрил его.

При этом глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар взял паузу и пока не подписал документ.

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19 января 2020 г. в Берлине состоится международная конференция по ситуации в Ливии, на которую поедут и ливийские делегации и представители России и Турции.

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