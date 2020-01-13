Нью-Йорк, США, 13 января 2020, 21:19 — REGNUM Переговоры по Ливии в Москве могут помочь успеху берлинской международной конференции по этой же теме, сообщил журналистам 13 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Москве 13 января обсуждался итоговый документ по перемирию в Ливии и что глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж одобрил его.
При этом глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар взял паузу и пока не подписал документ.
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19 января 2020 г. в Берлине состоится международная конференция по ситуации в Ливии, на которую поедут и ливийские делегации и представители России и Турции.
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