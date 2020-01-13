Курган, , 21:07 — REGNUM В Курганскую областную думу внесён законопроект об изменении в уставе региона, наделяющий губернатора Зауралья полномочиями единолично определять состав правительства области, без согласования с парламентом. Законопроект и пояснительная записка к нему опубликованы на сайте облдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Правительство Курганской области состоит из губернатора, вице-губернатора, заместителей губернатора и иных лиц, замещающих государственные должности. Численный и персональный состав правительства Курганской области устанавливается губернатором Курганской области», — сообщается в проекте документа, внесённом в региональный парламент главой Зауралья.

В пояснительной записке уточняется, что внесение указанных изменений позволит губернатору Курганской области оперативно формировать правительство в связи со структурными и организационно-штатными изменениями.

Напомним, с 1 октября 2019 года в Курганской области исключена из устава процедура согласования с депутатами Курганской областной думы кандидатур для назначения на должности заместителя губернатора, директора департамента АПК и начальника финансового управления Зауралья.

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