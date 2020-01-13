Иерусалим, , 20:59 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал письмо осуждённой в России за контрабанду наркотиков гражданке Израиля Нааме Иссахар, в котором сообщил о прилагаемых им лично усилиях по её возвращению на родину.

«Мы никого не оставляем на произвол судьбы. Государство Израиль и я лично прилагаем постоянные усилия для вашего возвращения домой», — говорится в письме, снимок которого Нетаньяху опубликовал в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, Наама Иссахар была задержана в апреле 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево» после того, как в её багаже было обнаружено 9,6 грамма гашиша. Позднее она была приговорена судом к 7,5 года колонии общего режима. Премьер-министр Израиля обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о её помиловании.