Казань, , 20:55 — REGNUM Главный федеральный инспектор по Татарии Ренат Тимерзянов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает «Татар-информ».

Напомним, что согласно существующему законодательству, на должности федерального инспектора может находиться гражданин в возрасте не старше 65 лет. По отдельному распоряжению президента России возраст может быть повышен до 70 лет. В случае с Тимерзяновым такого распоряжения президента России не было.

При этом Тимерзанов остался помощником полномочного представителя главы государства в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Временно исполнять обязанности федерального инспектора по Татарии назначен 42-летний Алексей Симонов, также являющийся помощником полпреда Комарова.