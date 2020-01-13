Болонья, Италия, , 20:42 — REGNUM Если оппозиция выиграет выборы в регионе Эмилья-Романья (Болонья), то правительство Италии должно будет уйти в отставку, заявил в понедельник, 13 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

С таким же прогнозом — отставка национального правительства в случае победы оппозиции в одном из ключевых регионов — выступили в понедельник и обозреватели Financial Times.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в свою очередь, заявил журналистам, что между выборами в Болонье и работой правительства нет никакой прямой связи.

Выборы в Эмилье-Романье пройдут в конце января 2020 года. По данным социологов, шансы кандидата от либералов и кандидата от оппозиции практически равны.

Эти выборы считаются ключевым эпизодом политической жизни Италии: в последние десятилетия в Болонье выигрывали только «левые» (ныне либералы), и их возможный проигрыш вновь поставит коалицию перед сложным вопросом: рейтинг либералов и популистов ниже, чем у оппозиции, и за последние два года они не выиграли ни одной кампании.