Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Участвовать в выборах президента США (ноябрь 2020 г.) отказался сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Кори Букер, написал он 13 января в Twitter.

Он поблагодарил свой штаб за сотрудничество и отметил, что с грустью прекращает кампанию за выдвижение кандидатом на пост президента.

Напомним, три члена Демократической партии США прекратили кампании по выдвижению на пост президента: Ричард Оджеда (Западная Вергиния), Эрик Суолуэлл (Калифорния) и Майк Грейвел (Аляска).

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