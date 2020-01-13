Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сегодня, 13 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, коррупционная деятельность Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдавии.

«Сегодня я официально вношу его в санкционный список. США поддерживают Молдавию в ее борьбе против коррупции», — пишет Помпео.

Напомним, что партия Плахотнюка проиграла парламентские выборы, прошедшие в феврале 2019 года. Однако власть отдавать она не собиралась и пользовалась тем, что социалисты не могли договориться с другими партиями о коалиции. Когда же коалиция была сформирована, Плахотнюк попытался совершить государственный переворот, но не получил поддержку на Западе. После этого он бежал из Молдавии.

Против Плахотнюка были возбуждены уголовные дела. Олигарха объявили в розыск.