Нью-Йорк, США, 13 января 2020, 20:14 — REGNUM Мандат Специальной миссии ООН в поддержку перемирия в Ходейде (Йемен) продлён до 15 июля 2020 года, сообщается 13 января в документе, принятом Совбезом ООН.
Уточняется, что продление мандата миссии ещё на полгода одобрили все голосовавшие члены Совбеза ООН.
Напомним, мандат спецмиссии ООН в Ходейде действует с 2019 г. В миссии участвуют 75 наблюдателей.
Соответствующая резолюция была инициирована Великобританией. Миссия должна способствовать выполнению договоренностей по перемирию в Ходейде и предполагает присутствие в регионе дополнительного контингента ООН.
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