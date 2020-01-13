Москва, , 19:58 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что на переговорах по ливийскому урегулированию в Москве удалось достичь некоторого прогресса. Об этом сегодня, 13 января, сообщает РИА Новости.

Переговоры длились почти шесть часов и не окончились подписанием какого-либо соглашения, однако сторонам удалось составить проект итогового соглашения.

В частности, в соглашении сказано, что противоборствующие в Ливии стороны — Ливийская национальная армия (ЛНА) и Переходный национальный совет — гарантируют без предварительных условий соблюдение прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 00 часов 00 минут.

Стоит отметить, что ранее стороны обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В Москве противоборствующие стороны также отметили стремление к переговорам, но подчеркнули, что будут реагировать на любое нарушение перемирия.