Вашингтон, , 19:55 — REGNUM США объявили о введении санкций в отношении экс-лидера беглого молдавского олигарха, бывшего лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка и его семьи. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Плахотнюк своими действиями подорвал независимость демократических институтов Молдавии, передает ИА REGNUM.

«Коррупционные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно скомпрометировали независимость демократических институтов Молдавии», — заявил Помпео. Он заверил, что США поддерживают Молдавии в борьбе против коррупции. А в Госдепе пояснили, что Плахотнюка и его семью лишили права на получение визы США.

Плахотнюк бежал из Молдавии 14 июня 2019 года, когда возглавляемая им Демпартия была отстранена от власти. Примечательно, что, покинув Молдавию, Плахотнюк направился в США и по крайней мере несколько месяцев жил в Майами.

В России Плахотнюка обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. Он объявлен в международный розыск.

Разыскивают Плахотнюка и в Молдавии. Там его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег.