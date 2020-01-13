Москва, , 19:53 — REGNUM Прогресс достигнут в ходе переговоров в Москве по урегулированию ситуации в Ливии, заявил 13 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Российский министр уточнил, что на переговорах в Москве рассматривался проект итогового документа, «который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня» в Ливии.

Лавров «Он явился предметом достаточно серьёзных переговоров. Сегодня мы можем доложить, что определённый прогресс достигнут».

Глава МИД РФ уточнил, что под итоговым документом поставили свои подписи председатель Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и председатель высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

Халифа Хафтар и председатель Палаты депутатов Ливии в Тобруке Акиля Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием». Лавров «Командующий Ливийской национальной армией маршали председатель Палаты депутатов Ливии в Тобрукерассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием».

Российский министр отметил, что представители России и Турции будут помогать сторонам договориться.

Напомним, в Москве 13 января проходят межливийские переговоры при содействии Турции. С 12 января 2020 г. в Ливии действует режим прекращения огня.

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