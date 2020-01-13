Москва, 13 января 2020, 19:53 — REGNUM Прогресс достигнут в ходе переговоров в Москве по урегулированию ситуации в Ливии, заявил 13 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Российский министр уточнил, что на переговорах в Москве рассматривался проект итогового документа, «который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня» в Ливии.
Глава МИД РФ уточнил, что под итоговым документом поставили свои подписи председатель Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и председатель высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.
Российский министр отметил, что представители России и Турции будут помогать сторонам договориться.
Напомним, в Москве 13 января проходят межливийские переговоры при содействии Турции. С 12 января 2020 г. в Ливии действует режим прекращения огня.
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