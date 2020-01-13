Москва, , 19:17 — REGNUM После вступления в силу соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром в стране должен быть запущен политический процесс. Об заявили на переговорах представители делегации МИД Турции.

Консультации министров иностранных дел и обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии, посвящённые поиску путей мирного урегулирования ситуации в Ливии, прошли в Москве 13 января.

Переговоры продолжались более шести часов, но завершились без подписания каких-либо соглашений. Вместе с тем, как заявил глава МИД России Сергей Лавров, сторонам удалось достичь определённого прогресса.

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