Москва, , 19:13 — REGNUM Проблема Ливии вновь возникла сейчас не из-за Ливии, а из-за Турции, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Проблема Ливии возникла сейчас совсем не из-за Ливии. А из-за Турции. Только после того, как Турция приняла решение ввести вооружённые силы, завертелись все маховики. Потому что Соединённым Штатам Америки, которые с подозрением смотрят на Турцию, покупающую российские ракеты и открывающую «Турецкий поток», совсем не выгодно усиление Турции в Ливии и приход там к власти протурецких сил», — сказал Затулин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2020 года стало известно, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули тему событий, происходящих в Ливии. Они выступили с призывом о прекращении огня в Ливии.