Москва, , 19:12 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил публиковать запросы, направляемые парламентариям в различные инстанции, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

«Я предлагаю обсудить возможность публичного доступа к запросам депутатов в различные инстанции для того, чтобы и журналисты, и избиратели могли видеть, в чьих интересах работает депутат, отрабатывает ли он обращения граждан», — сказал Неверов.

При этом, по его мнению, персональные данные обратившихся граждан должны быть скрыты.