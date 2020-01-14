Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 14 января, Госдума проведет первое пленарное заседание, открывающее весеннюю сессию, сообщает ИА REGNUM.

Традиционно заседание откроет выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Предполагается, что он расскажет о планах работы нижней палаты парламента, задаст векторы работы в сфере международной парламентской деятельности. Накануне Володин сообщил, что приоритетной для депутатов станет работа над реализацией Послания президента РФ Федеральному собранию. Госдума на 81% обеспечила законами реализацию Послания главы государства в 2019 году — парламентариям есть над чем работать.

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Кроме того, на открытии сессии ожидаются выступления лидеров всех фракций: КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России». Они расскажут о своем видении работы нижней палаты парламента и заявят о своих законодательных приоритетах.

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