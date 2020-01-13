Вильнюс, , 19:04 — REGNUM Литовские исследовательские компании разыграют 345 тыс. евро в тендере на исследование последствий для Литвы ядерной аварии на Белорусской АЭС. Это сегодня, 13 января, прибалтийскому агентству BNS подтвердили в литовском департаменте противопожарной безопасности и спасения при МВД Литвы, который ответственен за проведение конкурсной закупки. При этом 327 тыс. евро из этой суммы — деньги, полученные в виде финансовой помощи от Евросоюза. Сама Литва на проведение исследования потратит всего 18 тыс. евро.

При этом в самом литовском ведомстве заранее уверены, что ущерб Литве в случае аварии составит сотни миллионов евро.

«Некоторые предварительные данные показали, что около 600 млн евро, но поскольку мы будем шире рассматривать различные потребности, то я очень грубо называю миллиард евро — просто чтобы иметь представление, какая может быть сумма», — сказал агентству глава управления по гражданской обороне ведомства Эдгарас Геда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». Осенью 2019 года в стране были проведены масштабные учения по гражданской обороне, в которых моделировалось, что на БелАЭС произошёл выброс радиации, а в зоне заражения на территории Литвы оказались свыше 1,5 млн человек.