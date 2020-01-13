Москва, , 18:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов с Днем российской печати, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 января.

«Я хочу в этот день сказать слова благодарности всем, кто присутствует в этом зале и кого здесь нет… Депутаты переизбираются, кто-то приходит в это здание, кто-то после выборов занимается другими вопросами, а вы (журналисты) можете проследить преемственность парламентаризма, непосредственно участвуя в работе парламента и делая всё, чтобы наши законы были более качественные», — заявил Володин.

По его словам, в Госдуме сегодня аккредитованы порядка 1080 журналистов.

В ходе поздравления с Днем печати Володин также подвёл итоги творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Госдумы в 2019 году. Лауреатом конкурса стала корреспондент ИА REGNUM Валерия Хамраева.