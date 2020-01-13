Дамаск, , 18:45 — REGNUM О награждении орденом посмертно иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в Багдаде, сообщает 13 января Tasnim.

Уточняется, что сирийский президент Башар Асад посмертно наградил Сулеймани орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом.

Напомним, Сулеймани возглавлял силы спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции в Иране. Он был убит по приказу американского командования 3 января 2020 г. в Багдаде.

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