Вильнюс, , 18:43 — REGNUM Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 13 января, прокомментировала скандал вокруг завода компании Grigeo в Клайпеде, который, предположительно, десять лет загрязнял акваторию Куршского залива, тайно сливая отходы производства в обход очистных сооружений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, нарушение стало следствием неэффективных законов, которые не позволяют природоохранным органам проводить внезапные проверки на предприятиях без уведомления руководства. «Такое право должно быть дано без предупреждения, чтобы это стало неожиданным, чтобы предприятия не могли заранее подготовиться и показать, продемонстрировать только бутафорию защиты природы», — говорила Грибаускайте на брифинге в парламенте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Grigeo, обходя очистные сооружения, сливала отходы в Куршский залив и, по предварительным данным, могла нанести урон окружающей среде в размере 60 млн евро. Отходы течением, считают в Литве, могло относить в сторону российской акватории Куршского залива у Калининградской области.