Вильнюс, , 18:38 — REGNUM Парламент Литвы рассмотрит предложенный президентом Гитанасом Науседой законопроект о профилактических беседах сотрудников Департамента госбезопасности Литвы с гражданами на весенней сессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 января. Первоначально его должны были рассмотреть на пленарном заседании 14 января, однако этот вопрос вычеркнут из повестки дня. Депутаты литовского Сейма решили подробнее ознакомиться с инициативой президента и взвесить возможные последствия принятия такого закона.

Сам Науседа сегодня в парламенте утверждал, что этот законопроект важен для нацбезопасности, и, по его словам, он «подготовлен хорошо». Он призвал общество не бояться этого законопроекта и уверял, что он коснётся «наверное, 0,001% людей, которым не повезло и они могли попасть в сети иностранных служб».

Инициативу Науседы сегодня в парламенте прокомментировала и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, которая заявила, что во время своего президентства она не стала вносить такую инициативу и отклонила предложение ДГБ, поскольку считает профилактические беседы с гражданами «избыточным инструментом», который «точно идёт вразрез с правами человека».

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Напомним, Науседа предлагает официально разрешить спецслужбам вызывать граждан для профилактических бесед, если есть данные, что «их действия могут нанести ущерб национальной безопасности».

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