Москва, , 18:32 — REGNUM Встречаться в Москве с главой ливийского Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем представители парламента этой страны не планируют, передаёт 13 января Al Hadas.

По словам представителей ливийского парламента (Палаты представителей Ливии), у них «нет никакого желания проводить встречу с Сарраджем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Сарраджа 13 января заявили, что не хотят встречаться в Москве с представителями Ливийской национальной армии.

Напомним, в Ливии параллельно с Правительством национального согласия (возглавляет Саррадж), действует не признанное на международном уровне «правительство» Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, Палата представителей Ливии поддерживает его, его же поддерживает Ливийская национальная армия (возглавляет Халифа Хафтар).

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