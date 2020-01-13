Вашингтон, , 18:30 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает 13 января пресс-служба министерства финансов США.

Как уточняется, в американский санкционный список дополнительно включены семь граждан Венесуэлы. В их числе — оппонент лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутат Луис Эдуардо Парра, объявивший себя главой Национальной ассамблеи.

Напомним, на минувшей неделе президент США Дональд Трамп, комментируя политическую ситуацию в Венесуэле, заявил, что в стране «система совершенно выведена из строя».

При этом он назвал эффективной стратегию Соединённых Штатов в отношении Венесуэлы, заверив, что санкционное давление на Каракас в 2020 году будет продолжено.

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