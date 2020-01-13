Москва, , 18:14 — REGNUM Несмотря на то, что перемирие в Ливии не имеет под собой долгосрочной внутренней основы, благодаря внешнему фактору — России и Турции — в этой стране появляется шанс на успешное урегулирование. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«В чистом виде оно не продержится. Именно поэтому Италии не удалось договориться. Потому что каждая сторона претендует на владение Ливией. Не на какое-то место в политической системе, а на владение страной. Каждый примеряет на себя роль Каддафи. Хафтар — за ним сила военная, и он, естественно, хочет победить. Для него сейчас то, что сейчас происходит — мне не дали победить», — заявил Журавлев.

«Но второе правительство в Триполи ориентировано не только на Европу. У них хорошие отношения с турками. И они пригласили уже турок себе. Если бы в эту ситуацию не вмешалась Россия, то там была бы затяжная война», — отметил он.

По его мнению, Россия в настоящее время играет ключевую роль в урегулировании в Ливии.

«Мы уже сказали что-то — иначе всё дальнейшее было невозможно. Как я понимаю, договорённость по Ливии какая-то есть. Её надо наполнить, и наполнить её очень непросто, потому что внутренне они не договорятся. Успех будет, потому что мы уже договорились — когда два взрослых договорились, помирить двух детей можно, даже если они, в принципе, готовы драться. Здесь примерно та же ситуация. Есть Россия и Турция, которые имеют некоторую позицию», — отметил Журавлев.

13 января в Москву приехали глава правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар для того, чтобы принять участие в переговорах с представителями России и Турции по ситуации в Ливии.