Бенгази, Ливия, , 18:12 — REGNUM Оставлять свои позиции в стране Ливийская национальная армия не намерена, сообщает 13 января Afrigatenews.

В заявлении командования ЛНА, возглавляемого Халифой Хафтаром, говорится, что войска хотят «освободить всю ливийскую землю от милиций и террористических группировок». Ни на шаг ЛНА отступать не будет.

Напомним, 13 января представители правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем, заявили, что будут участвовать в прямых переговорах с Хафтаром.

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