Великий Новгород, , 18:08 — REGNUM С 14 января временно исполнять обязанности начальника главного управления МЧС России по Новгородской области будет полковник внутренней службы Сергей Козырев, который ранее занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, сегодня, 13 января, с новым руководителем новгородского управления МЧС встретился губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Новгородский губернатор также поблагодарил за работу генерал-майора внутренней службы Богдана Гавкалюка, который возглавлял новгородское управление МЧС с 2012 года, и вручил ему медаль «Новгородская слава» II степени.

Гавкалюк перейдёт на работу в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России.