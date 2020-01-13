Москва, , 18:04 — REGNUM В ливийском военном конфликте Саудовская Аравия категорически поддерживает генерала Халифу Хафтара, что беспокоит Турцию, которая делает ставку на председателя Правительства национального согласия Ливии Файеза Сараджа. Об этом 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила политолог Каринэ Геворгян.

«На официальном уровне все стороны поддерживают мирное урегулирование в Ливии, — сказала она. — Меня заинтересовало то, что за эти дни не было переговоров с верхушкой руководства Саудовской Аравии, которая тоже играет важную роль в этом случае. Саудовская Аравия, насколько я понимаю, категорически поддерживает Хафтара, а не Сараджа. Второе: при том, что Хафтар побеждает, несомненно наступил переломный момент, когда для того, чтобы всё это дипломатически урегулировать, стороны надо было посадить за стол переговоров. Но там много интересных моментов, которые связаны с интересами турецкой стороны, поддерживающей исключительно Сараджа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж проведут переговоры в Москве с участием представителей России и Турции.