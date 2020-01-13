Киев, , 17:53 — REGNUM Встреча представителей пяти стран, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе под Тегераном, состоится 16 января 2020 г. в Лондоне, заявил 13 января украинский министр иностранных дели Вадим Пристайко в интервью Reuters.

По словам Пристайко, на встрече будут присутствовать, помимо украинцев, представители Канады, Афганистана, Швеции. Цель переговоров — решить, как привлечь Тегеран к ответственности за гибель украинского самолёта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран признал, что украинский Boeing был по ошибке сбит 8 января 2020 г. иранскими ПВО.

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