Москва, , 17:48 — REGNUM Современные европейские элиты стали менее прагматичными в внешней политике, в результате чего были допущены грубые просчёты в отношении Ливии. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«К моменту войны с Каддафи была одна принципиальная проблема — власти Европы после Ширака, после Берлускони стали очень идеологизированными. Они стали работать не во имя интересов, а во имя идеологических штампов. Да, вот есть плохой Каддафи — надо его свернуть», — заявил Журавлев.

«Кроме того, Каддафи действительно активно участвовал в различных политических процессах в Европе финансовым образом», — подчеркнул он.

В частности, Каддафи финансировал в том числе и представителей правящих партий, отметил эксперт.

«Он, кстати, страшно удивлялся: ребята, я вам денег дал, а вы меня бомбите, что такое происходит? Правила не объяснили. Понимаете, человек, который даёт деньги — неудобный человек, он ведь всё помнит. Потому лучше, чтобы не помнил. В результате получилось то же самое, что происходило с Америкой на среднем Востоке — мы, конечно, победили, но что делать с результатами, мы не знаем», — указал Журавлев.

13 января в Москву приехали глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, для того, чтобы принять участие в переговорах с представителями России и Турции по ситуации в Ливии.