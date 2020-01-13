Хараре, , 17:44 — REGNUM Завершая традиционное январское турне по странам Африки, глава МИД КНР Ван И провел в Хараре переговоры с коллегой из Зимбабве Сибусио Мойо — министром иностранных дел и международной торговли этой страны, сообщает 13 января Синьхуа.

В 2020 году исполняется 40 лет дипломатическим отношениям двух стран. Зимбабве одной из первых на континенте установила с Китаем отношения взаимного уважения, понимания, доверия и поддержки, которые стали локомотивом сотрудничества в формате Юг — Юг, а также в двустороннем китайско-африканском формате. Ван И особо отметил активное участие Зимбабве в проекте «Пояса и пути» и высказался за дальнейшее укрепление связей и контактов, помогающих экономическому и социальному развитию этой страны. По его мнению, стороны могут активизировать обмены в сфере государственного управления, а также совместно отстаивать интересы развивающихся стран в международных организациях.

Со своей стороны Мойо отметил, что укрепление отношений происходит по инициативе и под руководством лидеров двух стран. Он высказался за дальнейшую взаимную поддержку Пекина и Хараре по всем основным ключевым вопросам африканской и глобальной повестки.

В ходе поездки по Африке Ван И последовательно посетил Египет, Бурунди, Джибути, завершив турне визитом в Зимбабве.