Москва, , 17:39 — REGNUM Элиты стран Евросоюза стремятся убедить общественное мнение в том, что именно они ответственны за наведение порядка в Ливии. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«ЕС сейчас позарез нужно доказать, что наведение порядка после хаоса ими созданного — это их заслуга. Для них это вопрос сохранения лица внутри самой Европы, потому что, извините, кризис с беженцами — это тоже результат во многом ливийской войны. Каддафи жёстко держался на том, чтобы никто из Африки в Европу не попадал. Нет Каддафи? Получите», — заявил Журавлев. «Итальянцы, которые крайне негативно настроены к этому потоку беженцев — а им нужно объяснить, что мы за демократию боролись, получилось как получилось. И вот сейчас мы всё сделаем правильно», — подчеркнул он.

13 января в Москву приехали глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар для того чтобы принять участие в переговорах с представителями России и Турции по ситуации в Ливии.