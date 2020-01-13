Москва, , 17:39 — REGNUM На сегодняшний день в мире существуют силы, которые заинтересованы в том, чтобы Ливия оставалась точкой нестабильности, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Очевидно, что есть страны, которым выгодна эскалация конфликта в Ливии. Несмотря на то, что США условно позиционируют сохранение статуса-кво, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы Ливия оставалась той самой точкой нестабильности. В этот хаос могут прийти разные силы. Создаётся ситуация, в которой реальная региональная проблема может вылиться в очередную дугу нестабильности. И поэтому то, что наш президент разговаривает с лидерами стран, не нагнетая ситуацию, говорит, что нужно в первую очередь садиться за стол переговоров», — сказал Данюк.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Халифа Хафтар и председатель Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж проведут переговоры в Москве с участием представителей России и Турции.