Севастополь, , 17:35 — REGNUM Бывший депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Аксёнов возглавит главное контрольное управление аппарата губернатора. Об этом 13 января на аппаратном совещании сообщил и. о. главы города Михаил Развожаев.

«Вячеслав Аксёнов, наш коллега, бывший депутат Законодательного собрания, возглавлял бюджетную комиссию. С осени работает моим советником, вникал в курс дела. С завтрашнего дня приступает к обязанностям руководителя контрольного управления администрации губернатора», — уточнил Развожаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2019 года президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

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