Пекин, , 17:33 — REGNUM В Пекине прошло очередное пленарное заседание Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), главного партийного контрольного органа КНР. На заседании присутствовал и выступил с докладом партийно-государственный лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает 13 января Синьхуа.

Основной упор Си Цзиньпин сделал на необходимости усиливать контроль над властью и функционированием государственных институтов. ЦКПД и другие партийные органы, по его мнению, должна укреплять внутрипартийное управление, повышая личную ответственность и примерность членов партии.

Лидер страны также выступил за совершенствование партийно-государственной системы контроля, а также за последовательность в реализации курса и политики КПК, направленное на завершение построения в Китае общества среднего достатка.