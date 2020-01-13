Вильнюс, , 17:33 — REGNUM В Литве сегодня, 13 января, вспоминают жертв трагических событий января 1991 года, когда при до сих пор тщательно не изученных обстоятельствах у Вильнюсской телебашни погибло 14 гражданских лиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вечером 12 января у зданий национального вещателя LRT, парламента и у самой телевышки зажгли памятные костры, 13 января в окнах правительственных учреждений — свечи. В парламенте и президентском дворце прошёл ряд мероприятий. Президент Литвы Гитанас Науседа вручил памятные медали, среди 24 награждённых — 11 граждан Украины.

В парламенте Литвы выступил председатель Верховного совета Литвы 1991 года Витаутас Ландсбергис, который в своей речи заявил о том, что «враг» «сегодняшняя Россия» продолжает угрожать Литве, а сама страна, по его словам, в прямой близости с «врагом» из-за общей границы с Белоруссией и Калининградской областью. При этом российский регион Ландсбергис назвал «аннексированным Россией».

В свою очередь экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня в парламенте Литвы говорила, что Литва сталкивается не только с «внешним врагом», но и «внутренними».