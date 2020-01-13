Москва, , 17:33 — REGNUM От встречи с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром в Москве отказался глава ливийского Правительства национального согласия Фаиз Саррадж, передаёт 13 января Libya Al Ahrar.

По словам главы ливийского Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри, представители Сарраджа не будут с Хафтаром «сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве проходят переговоры между сторонами военного конфликта в Ливии. Организаторы переговоров рассчитывают, что стороны заключат перемирие.

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