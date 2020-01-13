Москва, , 17:29 — REGNUM Гражданская война стала закономерным результатом свержения Муаммара Каддафи, о котором предупреждал и сам ливийский правитель в одном из последних своих выступлений. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«Гражданская война — это результат действий ЕС. Бомбардировок европейскими странами, борьбы с Каддафи, борьбы с диктатурой. Доборолись до того, что правительство, как признаёт Европа, владеет только столицей. Что и должно быть, потому что основная часть населения — это племена, которые только Каддафи и мог контролировать», — заявил Журавлев.«Он, кстати, в последнем интервью перед смертью это говорил. Говорил, что вы (европейцы) не понимаете, к чему это приведёт», — подчеркнул он.

13 января в Москву приехали глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, для того, чтобы принять участие в переговорах с представителями России и Турции по ситуации в Ливии.