Пекин, , 17:21 — REGNUM 20−21 января в швейцарском Давосе традиционно проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ). Китай на Давосском форуме будет представлен членом Постоянного комитета (ПК) ЦК КПК, вице-премьером Госсовета КНР Хань Чжэном, который одновременно посетит Швейцарию в визитом, сообщает 13 января Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Хань Чжэн совершит эту поездку по приглашениям исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба, являющегося создателем форума, а также вице-президента Швейцарии Ги Пармелена.

КНР активно участвует в работе ВЭФ. Ранее, в январе 2017 года, гостем Давоса был партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, который в программном выступлении жёстко раскритиковал политику американского протекционизма, идущую вразрез с базовыми принципами международной торговли.