Москва, , 17:20 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Россию, так как в частности хотела добиться поддержки Москвы в вопросе о Ливии, считает депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Сегодняшняя встреча по Ливии стала возможной и вероятной, во-первых, по той причине, что Россия и Турция обсудили свои подходы к урегулированию ситуации в Ливии, — сказал Затулин. — Их оценки в каких-то вопросах не совпадают. По крайней мере, с нашей стороны не было желания направлять своих военных в Ливию, и мы выступали за прекращение огня. Кроме того, в субботу у нас была Ангела Меркель. Одной из причин её приезда является желание добиться поддержки России [в рамках] проведения форума по Ливии, который должен пройти в Германии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве начались переговоры глав министерств иностранных дел и министров обороны РФ и Турции, на которых обсуждаются пути мирного урегулирования ситуации в Ливии.