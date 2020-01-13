Анкара, , 17:20 — REGNUM Положительную оценку переговорам по Ливии, которые идут сейчас в Москве, дал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами 13 января.

Эрдоган «Я получил информацию, что переговоры в Москве идут в положительном направлении, в положительном ключе».

Турецкий лидер заявил, что рассчитывает на скорое подписание соглашение о прекращении огня. По его словам, турецкая сторона стремится добиться для Ливии постоянно действующего режима прекращения огня.

Напомним, в Москве при участии представителей Турции проходят переговоры по урегулированию ситуации в Ливии.

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