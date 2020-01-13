Хельсинки, , 17:14 — REGNUM Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл судебное разбирательство против ряда скандинавских банков среди которых банк Handelsbanken, Nordea, OP и Danske Bank, с помощью которого он пытался добиться исполнения данными кредитными организациями их обязательств перед ним, как перед клиентом. Решение суда было принято сегодня, 13 января, и опубликовано на официальном сайте Окружного суда Хельсинки.

Вышеперечисленные банки отказали Борису Ротенбергу в обслуживании, в частности, выполнении его платежных поручений и операциях по счетам, мотивируя это тем, что оказание банковских услуг российскому миллиардеру может повлечь за собой санкции со стороны США.

Ротенберг и его адвокаты в ходе судебного разбирательства указывали, что миллиардер является, в том числе гражданином Финляндии имеет такое же прав на банковское обслуживание, как и другие граждане стран Евросоюза.

В свою очередь, представители банков упирали на то, что Ротенберг не проживает в Евросоюзной экономической зоне. Кроме того, финляндское законодательство вовсе не обязывает банки оказывать услуги клиентам.

В итоге суд встал на сторону скандинавских банков и Ротенбергу в удовлетворении его иска отказал. Помимо прочего суд обязал Ротенберга оплатить судебные расходы ответчиков в размере полумиллиона евро. И это несмотря на то, что Ротенберг уже понес значительные издержки из-за невозможности проводить через банки платежи финляндской налоговой службы, Агентства транспортной безопасности и другие. Решение суда может быть обжаловано.

Примечательно, что Борис Ротенберг и его брат Аркадий попали в санкционные списки США в 2014 году, но и нет в санкционных списках Евросоюза. Тем не менее баны в ЕС боятся американских санкций как огня.